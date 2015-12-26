O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

SUR'DA ÇATIŞMALAR YENİDEN BAŞLADI!


SUR'DA ÇATIŞMALAR YENİDEN BAŞLADI!
Tarih : 26 Aralık 2015, 13:21
Puan Ver : Sur'da Çatışmalar Yeniden Başladı!(5/10)3


Diyarbakır'ın Sur ilçesinin 6 mahallesi, bir caddesi ve girişindeki Şeyh Sait (Dağkapı) Meydanı'nda ilan edilen sokağa çıkma yasağı 25'inci gününde devam ediyor. Dün gece boyunca derin bir sessizliğin yaşandığı ilçede bugün sabahın ilk ışıkları ile birlikte yeniden operasyonun düğmesine basıldı. Asker ve polisin müşterek düzenledikleri operasyonda, güvenlik güçleri ile teröristler arasında sıcak çatışmalar yaşandı.



Öte yandan, ilçenin yasaklı olmayan ancak giriş ve çıkışların kontrollü yapıldığı diğer bölgeleri ise çöp kente dönüştü.








Etiketler: Sur  Da  Çatışmalar  Yeniden  Başladı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER