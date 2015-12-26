

Diyarbakır'ın Sur ilçesinin 6 mahallesi, bir caddesi ve girişindeki Şeyh Sait (Dağkapı) Meydanı'nda ilan edilen sokağa çıkma yasağı 25'inci gününde devam ediyor. Dün gece boyunca derin bir sessizliğin yaşandığı ilçede bugün sabahın ilk ışıkları ile birlikte yeniden operasyonun düğmesine basıldı. Asker ve polisin müşterek düzenledikleri operasyonda, güvenlik güçleri ile teröristler arasında sıcak çatışmalar yaşandı.



Öte yandan, ilçenin yasaklı olmayan ancak giriş ve çıkışların kontrollü yapıldığı diğer bölgeleri ise çöp kente dönüştü.