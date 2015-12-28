

Diyarbakır'ın Sur ilçesinin 6 mahallesi, bir caddesi ve girişindeki Şeyh Sait (Dağkapı) Meydanı'nda ilan edilen sokağa çıkma yasağı 27'inci gününde de yoğun çatışmalarla devam ediyor. Sabah saatlerinde güvenlik kuvvetleri ile teröristler arasında süren çatışmalarda 1 özel harekat polisi, 2 asker olmak üzere 3 güvenlik görevlisi yaralandı. İlçede süren çatışmalardan dolayı yoğun bir top sesi duyuluyor.







Sur ilçesinde 17 saat arayla devam eden sokağa çıkma yasağında güvenlik kuvvetleri ile teröristler arasında çatışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Sabah saatlerinde Sur ilçesi Hasırlı Mahallesi'nde güvenlik kuvvetleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 1 özel harekat polisi ile 2 asker yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.