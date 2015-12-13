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SUR'DA ÇATIŞMALAR ŞİDDETLENDİ


SUR'DA ÇATIŞMALAR ŞİDDETLENDİ
Tarih : 13 Aralık 2015, 12:43
Puan Ver : Sur'da Çatışmalar Şiddetlendi(8/10)5


Sur ilçesinin 6 mahallesi ve 1 caddesi ile girişindeki Şeyh Sait Meydanı'nda 9 günün ardından kaldırılan ancak önceki gün saat 16.00'da yeniden uygulanmaya başlanan sokağa çıkma yasağının ardından şiddetli çatışmalar sürüyor. İlçede, sabah saatlerinde geniş kapsamlı operasyon başlatıldı. Çok sayıda özel harekat polisleri ile terörle mücadele ekiplerinin katılımıyla yapılan operasyonda, teröristler ile güvenlik güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşandı. Yer yer bomba seslerinin de yükseldiği ilçede operasyonlar tüm hızıyla sürüyor.

 

ASKER GİRİŞ VE ÇIKIŞLARI TUTUYOR

 

Teröristlerin barınarak hendek kazıp, barikatlar kurduğu Sur'da 17 saat arayla yeniden sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından asker de polise takviye için ilçeye girdi. Teröristlerle güvenlik kuvvetleri arasında çatışmaların aralıksız sürdüğü ilçeye takviye olarak giren asker, zırhlı araçlarla teröristlerin bulunduğu noktalara yakın bölgede giriş ve çıkışları tutuyor. Askerin güvenlik önlemi aldığı Sur'da teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için özel harekat timlerinin dört koldan kontrollü olarak ilerlediği belirtildi. 








Etiketler: Sur  Da  Çatışmalar  Şiddetlendi    haber

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