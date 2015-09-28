

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde geçtiğimiz gün başlayan çatışmalar bugün tekrar şiddetlendi. Balıkçılarbaşı semtinde bulunun Dört Ayaklı Minare'yi ablukaya alan güvenlik güçleri, teröristlerle çatıştı. İlçede çatışmalar nedeniyle silah ve bomba sesleri yükseliyor. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, Gazi Caddesi'nin giriş ve çıkışı araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Elleri tetikte bekleyen özel harekat polisleri, şüpheli vatandaşları sorguya çekti. Öte yandan, ilçede çıkan olaylar nedeniyle birçok esnaf Kepenk kapatmak zorunda kaldı. Polis helikopterinin de havadan destek verdiği operasyonlar devam ediyor.