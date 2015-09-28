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sur'da çatışmalar şiddetlendi

SUR'DA ÇATIŞMALAR ŞİDDETLENDİ

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmalar şiddetlendi. İlçe genelinde silah ve bomba sesleri yükselirken, esnaf kepenk kapatmak zorunda kaldı.

Tarih : 28 Eylül 2015, 14:19
Puan Ver : Sur'da Çatışmalar Şiddetlendi(7/10)6


Diyarbakır'ın Sur ilçesinde geçtiğimiz gün başlayan çatışmalar bugün tekrar şiddetlendi. Balıkçılarbaşı semtinde bulunun Dört Ayaklı Minare'yi ablukaya alan güvenlik güçleri, teröristlerle çatıştı. İlçede çatışmalar nedeniyle silah ve bomba sesleri yükseliyor. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, Gazi Caddesi'nin giriş ve çıkışı araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Elleri tetikte bekleyen özel harekat polisleri, şüpheli vatandaşları sorguya çekti. Öte yandan, ilçede çıkan olaylar nedeniyle birçok esnaf Kepenk kapatmak zorunda kaldı. Polis helikopterinin de havadan destek verdiği operasyonlar devam ediyor.








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