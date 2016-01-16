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SUR'DA ÇATIŞMA


SUR'DA ÇATIŞMA
Tarih : 16 Ocak 2016, 15:11
Puan Ver : Sur'da Çatışma(7/10)8


Sokağa çıkma yasağının 46'ncı gününde devam ettiği Sur ilçesinde operasyonlar sürüyor. Dün 1 askerin şehit olduğu, 12 askerin de yaralandığı ilçede bugün güvenlik güçleri ile teröristler arasında bir kez daha sıcak çatışma yaşandı. Çatışmada, ilk belirlemelere göre 2 asker yaralandı. Yasaklı bölgenin girişlerinde oluşturulan güvenlik noktalarında bekletilen ambulanslarla Diyarbakır Askeri Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, burada tedavi altına alındı. Yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi. İlçede çatışmalar sürüyor.








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