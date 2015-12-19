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SUR'DA BİR ŞEHİT


SUR'DA BİR ŞEHİT
Tarih : 19 Aralık 2015, 12:04
Puan Ver : Sur'da Bir Şehit(10/10)10


Merkez Sur İlçesi'nde barikatların kaldırılması, hendeklerin kapatılması ve PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için 2 Aralık günü alınan, 11 Aralık cuma günü 17 saat ara verildikten sonra tekrar ilan edilen sokağa çıkma yasağının 17'inci gününde çatışma çıktı.



Bu sabah saatlerinde 7'nci Kolordu Komutanlığı'na bağlı askerler,  polis ve jandarma harekat timleri operasyonlarını sürdürürken Yıkıkkaya Sokak üzerinde PKK'lı teröristler tarafından keskin nişancı tüfeği Kanas ile açtığı ateşte 2 uzman çavuş yaralanırken, güvenlik güçlerinin de anında karşılık vermesiyle çatışma çıktı.



Çatışma nedeniyle ambulansların bir süre giremediği bölgede yaralı askerler, daha sonra alınarak ambulansla alınarak Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.



Askerlerden durumu ağır olan uzman çavuş doktorların tüm müdahalesine rağmen şehit oldu. Diğer yaralı uzman çavuş ise, Diyarbakır Asker Hastanesi'nde götürülerek tedavi altına alınırken durumunun iyi olduğu belirtildi.








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