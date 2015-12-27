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sur'da atılan roket, özel hastaneye isabet etti!

SUR'DA ATILAN ROKET, ÖZEL HASTANEYE İSABET ETTİ!

Diyarbakır'ın merkez Sur İlçesi'nde kazılan hendeklerin kapatılması, barikatların kaldırılması için başlatılan operasyonlar sürerken, bugün Sur ilçesinden atılan roket mermisi, Yenişehir'de hastanenin çatısına düştü.

Tarih : 27 Aralık 2015, 15:15
Puan Ver : Sur'da Atılan Roket, Özel Hastaneye İsabet Etti!(10/10)12


Olayda can kaybı yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi. Sur ilçesinde 2 Aralık'ta ilan edilen ve bir gün ara ile devam eden sokağa çıkma yasağı ve operasyonlar sürerken, zaman zaman silah ve patlama seslerinin geliyor.

 

Bugün saat 12.00 sıralarında Sur İlçesi'nde ilk belirlemelere göre surların içinden roketatarla ateş açıldı. Sur dışında Yenişehir İlçesi sınırları içindeki özel bir Hastanenin çatısı isabet aldı.

 

Büyük gürültüyle patlayan roket mermisi hastane binasında hasara neden olurken, şans eseri can kaybı ve yaralanan olmadı.

 

Olaydan sonra polis ve olay yeri inceleme ekipleri Dağkapı Meydanı'nın karşısında bulunan özel hastanede inceleme başlattı.








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