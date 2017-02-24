

Merkez Sur İlçesinde Aralık 2015 ile Mart 2016 tarihleri arasında PKK'lıların kazdığı hendek ve kurduğu barikatların kaldırılması ile teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için 6 mahallede ilan edilen sokağa çıkma yasağından sonra başlatılan operasyonlarda, ilçenin bu bölgesinde büyük tahribat oluşurken; İlçe Seçim Kurulu, burada oturanların başka yerlere gittiği bu mahalleler için bir karar aldı.







16 Nisan'da yapılacak referandumda söz konusu mahallerde daha önceki seçimlerde oy kullanan seçmenlerin yeni sandık yerlerini belirledi. Sur İlçe Seçim Kurulu tarafından alınan kararda, 2015 yılı Aralık ayından 2016 yılı Mart ayına kadar olan dönemde bölücü terör örgütü tarafından yapılan terörist faaliyetler neticesinde ilçenin Cevat Yılmaz, Cevat Paşa, Dabanoğlu, Fatih Paşa, Hasırlı, Savaş mahallelerinin büyük zarar gördüğü belirtilerek, "Bu mahallelerde bulunan ve daha önce seçimlerde sandık konulan okul ve binaların yıkılmış olması ve bunların yerine ikame edebilecek bina bulunmaması nedeniyle ilçemizde bulunan mahallelerin coğrafi durumlarıyla yerleşim yerleri göz önünde bulundurularak, sandık yerlerinin yeniden tespit edilmesi gerekmektedir" denildi.







kaynak:milliyet