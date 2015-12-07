SUR'DA 18 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Sokağa çıkma yasağının 7'nci gününde devam ettiği Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki çatışmalarda 18 terörist öldürüldü. İlçede, çatışmalar yer yer sürüyor.
Hendek ve barikatlar nedeniyle 6 mahallesi, 1 caddesi ve girişindeki Şeyh Sait (Dağkapı) Meydanı'nda ilan edilen sokağa çıkma yasağının 7'nci gününde devam ettiği, 1 polisin şehit olduğu, 8 polisin ise yaralandığı Sur ilçesinde operasyon sürüyor. İlçede, dün akşam saatlerinde şiddetlenen, gece saatlerinde ise kesilen silah ve patlama sesleri, sabahın ilk ışıkları ile birlikte yeniden başladı. Güvenlik güçleri ile teröristler arasında sıcak temasların yaşandığı ilçedeki çatışmaların Saraykapı mevkiinde yoğunlaştığı öğrenildi.
Öte yandan, ilçede 7 gün içerisinde 18 teröristin öldürüldüğü de bildirildi.
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