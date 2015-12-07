O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

sur'da 18 terörist öldürüldü

SUR'DA 18 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Sokağa çıkma yasağının 7'nci gününde devam ettiği Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki çatışmalarda 18 terörist öldürüldü. İlçede, çatışmalar yer yer sürüyor.

Tarih : 07 Aralık 2015, 13:09
Puan Ver : Sur'da 18 Terörist Öldürüldü(7/10)8


Hendek ve barikatlar nedeniyle 6 mahallesi, 1 caddesi ve girişindeki Şeyh Sait (Dağkapı) Meydanı'nda ilan edilen sokağa çıkma yasağının 7'nci gününde devam ettiği, 1 polisin şehit olduğu, 8 polisin ise yaralandığı Sur ilçesinde operasyon sürüyor. İlçede, dün akşam saatlerinde şiddetlenen, gece saatlerinde ise kesilen silah ve patlama sesleri, sabahın ilk ışıkları ile birlikte yeniden başladı. Güvenlik güçleri ile teröristler arasında sıcak temasların yaşandığı ilçedeki çatışmaların Saraykapı mevkiinde yoğunlaştığı öğrenildi.



Öte yandan, ilçede 7 gün içerisinde 18 teröristin öldürüldüğü de bildirildi.








Etiketler: Sur  Da  18  Terörist  Öldürüldü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER