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SUR'DA 11 ASKER YARALANDI !


SUR'DA 11 ASKER YARALANDI !
Tarih : 03 Ocak 2016, 09:49
Puan Ver : Sur'da 11 Asker Yaralandı !(9/10)10


Diyarbakır'ın Sur İlçesi'nde PKK'lıların tuzakladığı patlayıcıyı uzaktan kumanda ile infilak ettirerek düzenlediği saldırıda 3 asker hafif yaralandı. Güvenlik güçleri kentte Kasım ayından bu yana işyerlerinden 300'e yakın tüp çalındığını ve bu tüplerin Sur'da patlayıcı yapımında kullanıldığını belirledi.



Dün PKK'lıların tuzakladıkları bombayı infilak ettirdiği saldırıda polis memurları Kenan Ardıç ile Orhan Dilekçi'nin şehit olmasının ardından operasyonlar ilçenin Fatihpaşa, Savaş, Dabanoğlu, Cemal Yılmaz ve Hasırlı mahallelerinde yoğunlaştırıldı. Sık sık silah ve patlama seslerinin geldiği ilçede bugün PKK'lıların tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı uzaktan kumanda ile infilak ettirerek düzenlediği saldırıda şarapnel parçalarının isabet ettiği 3 asker hafif yaralandı. Yaralı askerler Diyarbakır Asker Hastanesi'nde tedavi altına alındı.








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