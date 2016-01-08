Diyarbakır'ın Sur İlçesi'nde PKK'lılarla güvenlik güçleri arasında bugün çıkan çatışmalarda yaralanan askerlerden durumu ağır olan 1 uzman çavuş, Asker Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu



Diyarbakır'ın Sur İlçesi'nde bugün çıkan çatışmalar sırasında PKK'lı teröristlerin keskin nişancı tüfeği Kanas ile açtığı ateş ve tuzaklanan patlayıcıları uzaktan kumandayla patlatması sonucu 1 uzman çavuş şehit oldu, 5 asker yaralandı.



Diyarbakır'ın merkez Sur İlçesi'nde 2 Aralık günü, barikatların kaldırılması, hendeklerin kapatılması ve PKK'lıların etkisiz hale getirilmesi için ilan edilen sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Sur'da bugün güvenlik güçleri ile teröristler arasında çatışmalar yaşanırken, ilçeden sık sık silah ve patlama sesleri yükseldi. Çatışmalar sırasında PKK'lıların keskin nişancı tüfeği Kanas ile açtığı ateş ve tuzaklanan el yapımı patlayıcıların infilak ettirilmesiyle düzenlenen saldırılarda 1 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı.



Yaralı askerler Diyarbakır Asker Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sur'da ise çatışmalar yer yer sürüyor.



1 UZMAN ÇAVUŞ ŞEHİT OLDU



Diyarbakır'ın Sur İlçesi'nde PKK'lılarla güvenlik güçleri arasında bugün çıkan çatışmalarda yaralanan askerlerden durumu ağır olan 1 uzman çavuş, Asker Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Yaralı 5 askerin ise hastanede tedavisine devam ediliyor.