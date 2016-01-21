

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde devam eden operasyonlar sırasında bölücü terör örgütü mensubu teröristlerce yapılan silahlı saldırı sonucunda ağır yaralanan bir asker kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.







Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "20 Ocak 2016 tarihinde Diyarbakır ili Sur ilçesinde devam eden operasyonlar esnasında, bölücü terör örgütü mensubu teröristlerce yapılan silahlı saldırı sonucu bir kahraman silah arkadaşımız ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak saat 22.20'de şehit olmuştur." denildi.