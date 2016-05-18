

2013 yılında Axis Kağıthane AVM'yi, 2014'te de Ümraniye'de Metrogarden AVM'yi hizmete açan Sur Yapı, Bayrampaşa'da 550 milyon dolar değerinde bir AVM hayata geçirdi.







Kapılarını açan Axis İstanbul AVM'nin iki fazdan oluştuğunu belirten Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, "Birinci faz 40 bin metrekare kiralanabilir alandan oluşuyor. İkinci fazın açılması ile 60 bin metrekare alan ve 170 mağazaya ulaşacağız. Projede 195 de ofis yer alacak. İkinci etapla birlikte AVM'de 2 bin kişiye istihdam sağlanacak" diye konuştu. Elmas, ilk yılında 8 milyon kişiyi ağırlaması beklenen Axis AVM'nin 300 milyon lira ciro hedefinin yanı sıra 2 bin kişiye de istihdam sağlayacağını dile getirdi.



"METRO İSTASYONU ÖNÜNDE OLACAK"







Projeyi Hayat Holding ortaklığında yaptıklarını ve Ece Türkiye'nin yöneteceğini belirten Altan Elmas, "Hayat Holding bu arsayı 50 yıl önce almış. 2006'da biz talip olduk. Yarısı Hayat Holding'e aitti. Diğer yarısını da biz aldık. 6-7 yıl prosedür sürdü. 2.5 yılda inşaat için çalıştık ve 1. fazı bitirdik" dedi. Projenin konumu ile avantajlı olduğunu belirten Elmas, "Aksaray- Havaalanı metro hattının bir durağı Axis İstanbul'un önünde olacak. Metrodan direkt bağlantı da sağlanacak" dedi.



"GYO OLACAĞIZ"







Şirketin gayrimenkul yatırım ortaklığı olma yolunda ilerlediğini belirten Elmas, şunları söyledi: "Ticari alan büyüklüğümüz 325 bin metrekareye ulaştı. 2017 sonuna kadar 735 bin metrekareye çıkacak. Toplam bin 99 mağazada, 50 milyon ziyaretçi ve 2.5 milyar TL ciro hedefliyoruz. Toplam perakende ciromuz 1 milyar lirayı geçecek."