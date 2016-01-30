

Diyarbakır'ın merkez Sur İlçesi'nde PKK'lı teröristlerin keskin nişancı tüfeği Kanas ile açtığı ateşte 1 astsubay şehit oldu. Diyarbakır'ın 11 mahallesinde sokağa çıkma yasağı süren merkez Sur İlçesi'nde PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirilmesi için operasyonlar devam ediyor. Bugünkü operasyonlar sırasında Fatihpaşa Mahallesi'nde PKK'lıların keskin nişancı tüfeği Kanas ile açtığı ateşte ağır yaralanan 1 astsubay kaldırıldığı Diyarbakır Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Genelkurmay Başkanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:



"29 Ocak 2016 tarihinde Diyarbakır ili Sur ilçesinde devam eden operasyonlar esnasında, bölücü terör örgütü mensubu teröristlerce yapılan silahlı saldırı sonucu bir kahraman silah arkadaşımız ağır yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak saat 16.55'te şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin değerli ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımıza ve Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır temenni ediyoruz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."