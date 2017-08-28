Nijerya, tekstilde kapatılan eski tesisleri tekrar açmak için çalışma başlattı. Asker üniforması üretecek tesislerden birinin en büyük ortağı da Türk şirketi Sur Tekstil olacak.

Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya, tekstilde kapatılan eski tesisleri tekrar açmak için çalışma başlattı. Bunlardan biri de Kaduna Textile limited. 1957'de hizmete giren Kaduna Textile şirketi 1970'li yıllarda 5 bin çalışanı olan bir devdi. Ancak 2000'de yaşadığı kriz nedeniyle tesis daha fazla dayanamadı ve 2002'de üretimi durdurdu. İşte o tesis tekrar açılacak. Hem de Türk şirketi Sur International Textile adlı şirketin yardımıyla. Nijerya yönetimi bunun için bir konsorsiyum oluşturdu. Konsorsiyumun yüzde 45'i hükümete ait. Yüzde 35'i Sur'a, geri kalan yüzde 20'si de şirketin geçmişteki ortaklarına...

15 MİLYON DOLAR YATIRACAK

Türk şirketi Sur, bu tesis için 15 milyon dolarlık bir bütçe ayırdı. Kaduna gelecek yıl tekrar hayata geçirilecek ve üretime kaldığı yerden devam edecek. Ancak geçmiştekinin tersine burası sivillere yönelik hizmet vermeyecek. Amaç Nijerya askerleri ve polislerine üniforma üretimi olacak. Sur International bu konuda deneyimli bir firma. Daha önce de Sudan Ordusu'nu giydiriyordu.

SUDAN ASKERLERİNE DE ÇALIŞIYOR

Şirketin kurucusu ve en büyük hissedarı Oktay Ercan adlı işadamı. Sur Textile Mills adlı bu şirketin yüzde 33'ü Sudan Hükümeti'ne ait. Geri kalan yüzde 33 ise Katar Ordusu'nun...

2003'te hayata geçen Sudan'daki tesis ülkenin ordu mensuplarına üniforma dikiyor. Bu yatırım100 milyon dolara mal olmuş ve açılışı Sudan Cumhurbaşkanı Mareşal Omer Hassan Ahmed Al- Beshir yapmıştı.

Kaynak: haberinburada