İZMİR'in Menemen İlçesi'nde, Diyarbakır'ın Sur İlçesi'ndeki terör operasyonlarını ve sokağa çıkma yasağını protesto etmek için yürümek isteyen gruba müdahale eden polis 4 kişiyi de gözaltına aldı.



Olay, bugün akşam saatlerinde Asarlık Mahallesi'nde meydana geldi. Diyarbakır'ın Sur İlçesi'ndeki terör operasyonlarını ve sokağa çıkma yasağını protesto etmek için toplanan grup yürümek istedi. Polis, gösterinin izinsiz olduğunu ve dağılmaları yönünde uyarıda bulundu. Uyarıya rağmen yürüyüşe geçen ve polise taş, molotofkokteyli, havai fişekle saldıran gruba polis TOMA, tazyikli su ve biber gazıyla müdahale etti. Müdahalenin ardından ara sokaklara dağılan gruptan 4 kişi gözaltına alındı.