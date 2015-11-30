DİYARBAKIR Baro Başkanı Tahir Elçi ile 2 polis memurunun merkez Sur İlçesi'nde şehit edilmesi üzerine cumartesi günü 6 mahalle ve 1 caddede ilan edilen sokağa çıkma yasağı, bu sabah kaldırıldı.



Sur İlçesi'ndeki tarihi Dört Ayaklı Minare'nin çıkan çatışmalarda hasar görmesi üzerine burada açıklama yapan Baro Başkanı Tahir Elçi başına isabet eden kurşun ile yaşamını yitirirken aynı bölgede polis memurları Ahmet Çiftaslan ve Cengiz Erdur şehit edildi, 1 gazeteci ve 1 polis yaralandı.







Olay yerinde keşif yapmaya giden Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz'ın da arasında bulunduğu heyete ateş açılırken çıkan çatışmada 2 polis memuru daha yaralandı. Olaylar üzerine Sur Kaymakamlığı, ilçede son dönemde artan terör faaliyetlerinin engellenmesi, ilçe halkının can ve mal güvenliğinin sağlanabilmesi amacıyla Cevatpaşa, Dabanoğlu, Fatihpaşa, Hasırlı, Savaş, Cemal Yılmaz Mahallesi ile Gazi Caddesi'nde 13.00'ten itibaren sokağa çıkma yasağı ilan etti.







Sur Kaymakamlığı, cumartesi günü ilan edilen sokağa çıkma yasağının 'Görülen lüzum üzerine' bugün saat 07.00 itibarıyla kaldırıldığını açıkladı.