

ALLAH BU CANI DİYARBAKIR'DA ALSIN



“Şehit olan 7 yiğidimiz, bu minarelerden ezan susmasın, bu albayrak inmesin diye gelmişti. Buralar Şam, Halep gibi tahrip olmasın diye canlarını feda ettiler. Onlar Bursa'da, Niğde'de, Ankara'da doğmuş olabilir ama onlar artık ebediyen Diyarbakırlılar. (Serok Ahmet sloganları üzerine) Kardeşiniz Ahmet burada. Diyarbakırlı Ahmet, Edirneli Ahmetler, Mehmetler, Ayşeler burada. Bizi ayıramayacak, bölemeyecekler. Zannettiler ki, Diyarbakırlı Ahmet Diyarbakır'a gelmekten çekinir. Biz bunlardan korkar mıyız? Konya ne kadar emniyet içinde olacaksa Diyarbakır da o kadar emniyet içinde olacak. Allah eğer bu canı alacaksa Diyarbakır'da alsın, Kürt kardeşlerimle beraber bu emaneti teslim edeyim.







EYFEL KULESİ'NDE NE BULUYORLAR



Diyarbakırlılarla buluşacağım heyecanıyla hazırlanırken yüreğimizi parçalayan bir haber ulaştı. 7 canımız hainler tarafından korkak bir tuzakla şehit edildi. Eminim bu acıyı en fazla Diyarbakırlılar hissetti. Bir 4 ayaklı minareyi düşünün, bir Eyfel Kulesi'ni. Birisi ne kadar zarif ise diğeri o kadar hantal. Eyfel Kulesi'nde ne bulduklarını bilemem. Gidenlere saygım var ama 4 ayaklı minareye baktıklarında herkes kendinden bir şeyler bulur. İnşallah güzel Diyarbakır'da şahsi bir evim olsun diye arzu ediyorum, Sur'da. Sur'u da inşa ve ihya edeceğimizi duyurduğumuzda tezviratlarla vatandaşların kafasını bulandırmaya çalıştılar. ‘Sur'u insansızlaştırmak istiyorlar. Sur'u kentsel dönüşüm ile yüksek katlı binalarla rant alanı haline getirmek istiyorlar.' Bre insafsızlar, siz bizim gönlümüzdeki Diyarbakır sevgisini bilseydiniz aynaya bakmaya utanırsınız. Sizinle konuşarak yapacağız. Sur'u teröristlerin yıktığı haliyle de bırakmayacağız. Yangın yerinde gül yetiştireceğiz. Mülkiyet hakkına kesinlikle riayet edilecek.







BUNLAR MEDENİYET CAHİLİ



Sur'un mekanının korunması iki ana temele dayanacak. UNESCO kültürel mirası olduğu için bunun dışında tek bir adım atılmayacak. 2012 yılında Koruma Amaçlı İmar Planı esas alınacak. Ben Toledo dediğimde, farklı şeylere çektiler. Bunlar medeniyet cahili. Zihinleri ya Franco'ya ya Stalin'e çalışır, başka bir şey bilmezler. Bizim kastettiğimiz şudur. İnsanlığın hülasası biblo şehir kuracağız. Herkes buraya akacak. Birisi bana getirir UNESCO dışında bir iş yapılıyor derse bizzat hesabını soracağım.







Temel mesajlarım şunlardır: Terörle mücadele sürecek, insanımıza yüreğimizden gelen ses ile sahip çıkacağız. Aç ve açıkta kimseyi bırakmayacağız. Diyarbekir'in güzel özellikleri ile Sur içi de dahil olmak üzere en titiz şekilde inşa edeceğiz. Kapanan iş yerleri, duran ekonomik hayat canlandırılacak. 26 otel kapanmak zorunda kaldı. Esnaf iş yerini kapattı. Tek tek açılmasına bizzat destek olacağız. Dünyada örnek bir şehir haline gelecek. Sur bizim namusuzdur, ihya edeceğiz.”







SUR PLANI



Başbakan Ahmet Davutoğlu, 10 maddelik Sur planını özetle şöyle açıkladı:







-UNESCO mirası çerçevesinde Diyarbakır Surları korunacak.



-Hevsel Bağları hem korunacak, hem de tanınır, bilinir kılınacak.



-Ulu Cami ve civarı, Hasan Paşa da dahil olmak üzere bir inanç turizmi alanı olacak.



-İç Kale ve Hazreti Süleyman civarı korunacak. Kilisesi, camisi ile örnek bir tarihi mekan olacak.



-Fatih Paşa, Dört Ayaklı Minare, Ulu Cami ve İç Kale arasındaki mahalleler yeniden tanzim edilecek.



-Gazi Caddesi üzerindeki binalar restore edilecek.



-Esnafın mağduriyetlerini gidermek için faizsiz kredi dahil her türlü aracı devreye sokulacak.



-Özgün Diyarbakır mimarisi olmasına özen gösterilecek.



-Dicle Vadisi Projesi ile Diyarbakır nefes alacak.



-Ali Emiri adına kütüphane inşa edilecek.











HOŞGELDİN SEROK AHMET



BAŞBAKAN Ahmet Davutoğlu, ziyareti öncesinde bombalı saldırı düzenlenen Diyarbakır'da sıkı güvenlik önlemleriyle karşılandı. Başbakan Davutoğlu'nun havaalanı çıkışı sırasında polislerin çimlere basarak mayın araması ise en dikkat çekici güvenlik taramasıydı. Başbakan Davutoğlu, ‘Hoşgeldin Serok Ahmet, surlar gibi dimdik ayaktayız' pankartıyla karşılandı. Davutoğlu, Ulu Cami'ye girerken Türk bayrağı açıldı. Başbakan için Diyarbakır'da üç geçiş noktası hazırlandı. Vatandaşların tek tek aranarak alındığı Sur'da oluşturulan güvenlik koridoruna giriş yasaklandı. Başbakan'ın cuma namazını kılacağı Ulu Cami'nin etrafındaki binalara keskin nişancılar yerliştirildi. Sur içinde yasağın bulunmadığı sokakların girişleri de polis bariyerleriyle kapatıldı.







Davutoğlu, namazdan sonra Gazi Caddesi'nde vatandaşlara hitap etti, daha sonra tarihi Hasanpaşa Hanı'na gitti. Hasanpaşa Hanı, güvenlik gerekçesiyle önceki gün akşam saatlerinden itibaren kapatıldı. Han içerisindeki tüm mağaza ve dükkanlar da dün açılmadı. Yaklaşık 250 kişilik listede yer alan isimler ise sıkı aramalardan sonra hana alındı.







Davutoğlu'nun ziyareti öncesi çatışmaların yoğunlaştığı Sur bölgesinde bulunan kum torbaları kaldırıldı, bölgede temizlik yapıldı. Çatışmaların yaşandığı ara sokakların girişi beyaz brandalarla örtüldü.







9 BAKAN EŞLİK ETTİ



Başbakan Davutoğlu, eşi Sare Davutoğlu ve Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu, İçişleri Bakanı Efkan Ala, Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım'la birlikte Diyarbakır'a geldi. Davutoğlu'nu, Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal, Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Güldemet Sarı karşıladı. Ziyaret dolayısıyla kentte geniş güvenlik önlemleri alındı.