

Diyarbakır'da terör saldırıları sonucu büyük mağduriyet yaşayan Sur ilçesindeki esnafa, Başbakan Binali Yıldırım'ın talimatıyla verilen faizsiz kredi can suyu oldu. Kırsaldaki saldırılarını şehir merkezlerine taşıyan terör örgütü PKK mensuplarının geçen yıl saldırıları sonucu yüzlerce esnafın Kepenk kapattığı, bazılarının çareyi başka ilçelerde iş yeri açmakta bulduğu kimisinin de iş yerinden alabildiği ürünleri tezgahlarda satarak işportacı olduğu ilçede terörün açtığı yaralar devletin desteğiyle sarılıyor.







Güvenlik güçlerince gerçekleştirilen operasyonlarla huzurun sağlandığı, yaşamın normal akışına döndüğü Sur'da Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca "Sokak sağlıklaştırma Projesi" kapsamında iş yerleri ilçenin tarihi dokusuna uygun yenilenen, SGK ve vergi borçları ertelenen, Vakıflar Genel Müdürlüğünce 1 yıl kira bedeli alınmayan esnaf, Başbakan'ın talimatıyla sağlanan faizsiz krediyle bayram havası yaşıyor.







Halk Bankasınca verilen, faizi Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) tarafından karşılanan 50 bin lira faizsiz kredi desteğinden faydalanmak için terör mağduru 663 esnaf başvuruda bulundu. İşlemleri tamamlanan 387 esnafa kredi verilirken, 276 esnafın dosya incelemesi sürüyor. Bu imkandan faydalanan esnaf kredinin geri ödemesini 2 yıl içerisinde yapacak.







kaynak:milliyet