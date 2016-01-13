

Güvenlik kaynakları, Mardin'in Nusaybin İlçesi'nde de operasyon yapılacağını açıkladı. Nisaybin'de başlatılacak operasyonu yine asker, polis ve köy korucuları gerçekleştirecek. Aynı kaynakların verdiği bilgilere göre, Nusaybin'de daha önceki operasyonlarda PKK'lıların çıkartıldığı 2 mahalleye teröristler yeniden yerleşti. Güvenlik kaynakları, ilçede, kapsamlı bir operasyonla PKK'lıların etkisiz hale getirileceğini belirtti.







CENAZELER İÇİN YASAĞA 2 SAATLİK ARA



Diyarbakır Valiliği, Sur'da sokağa çıkma yasağının 41. günü olan Dabanoğlu Mahallesi'nde bulunan 4 cenazenin İHD, Mazlum-Der ve baro tarafından alınması için Çiftehan Sokak'ta 2 saatliğine yasağı kaldırdı. HDP Milletvekili Sibel Yiğitalp ve kurum temsilcileri 3 cenaze aracıyla birlikte Gazi Caddesi'ne geldi. Sadece kurum temsilcilerinin bölgeye girişine izin verildi. Ural tipi zırhlı polis aracına bindirilen temsilciler, Çiftehan Sokak'a girdiği sırada çatışma çıktı. Bunun üzerine heyet, 1 saatlik uğraşın ardından cenazeleri alamadan bölgeden ayrıldı. Gün içindeki çatışmalarda ise 4 güvenlik personeli yaralandı. Genelkurmay Başkanlığı, Diyarbakır'ın Sur, Şırnak'ın Cizre ve Silopi ilçelerinde 15 Aralık'tan bu yana sürdürülen operasyonlarda öldürülen terörist sayısının 483'e ulaştığını açıkladı.



Mardin'in Artuklu İlçesi'nde de Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan 2 PKK'lı yakalandı.