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SUPHİ ALTINDÖKEN'İN ESKİ KARISI İLK KEZ KONUŞTU!


SUPHİ ALTINDÖKEN'İN ESKİ KARISI İLK KEZ KONUŞTU!
Tarih : 15 Nisan 2016, 14:03
Puan Ver : Suphi Altındöken'in Eski Karısı İlk Kez Konuştu!(7/10)8


Özgecan Aslan'ın katili Suphi Altındöken'in eski eşi Neslihan Altındöken günler sonra ilk kez konuştu. Eski eşi hakkında flaş açıklamalar yapan genç kadın yaşadıklarını anlattı. Estetik yapıp görünüşünü değiştiren eski eş yeni açıklamalarda bulundu. Soyadını değiştirmek için yasal işlem başlattığı oğlu ile Mersin'de yaşayan eski eş, Suphi Altıındöken'in cenazesi hakkında, 'Bizim için zaten çoktan ölmüştü. Ama insan olarak gömülmemesine üzüldüm, başkası olsa yabancı biri olsa da üzülürdüm' dedi. Suphi Altındöken'in eşi şimdi oğlu ile birlikte Mersin'de yaşıyor. Estetik yaptırarak tanınmaz hala gelen genç kadın. Yeni bir hayat kurmak için uğraşıyor



ESKİ EŞ OLAY GECESİNİ BÖYLE ANLATMIŞTI



Neslihan Altındöken, eşi Suphi'nin üniversiteli Özgecan Aslan'ın öldürdükten sonra eve gece telaşlı bir durumda geldiğini anlatmış ve o zaman şu bilgileri vermişti;



"Eve girer girmez lavaboya giderek elini yüzünü yıkadı. Yüzünde tırnak izleri ve sıyrıklar vardı. Ne olduğunu sorduğumda, kavga ettiğini söyleyip geçiştirdi. Kıyafetini değiştirip hemen evden çıktı. Yakalandığı gece jandarma ekibi gelerek beni de ifadeye götürdü. Allah onun belasını versin, onun en ağır cezaya çarptırılmasını istiyorum. Ona kesinlikle üzülmüyorum, çünkü hem Özgecan'ın hayatını, hem de bizim hayatımızı bitirdi. Lanetler olsun ona."








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