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ŞÜPHELİ PAKETTEN BAKIN NE ÇIKTI ?


ŞÜPHELİ PAKETTEN BAKIN NE ÇIKTI ?
Tarih : 22 Ocak 2017, 09:52
Puan Ver : Şüpheli Paketten Bakın Ne Çıktı ?(6/10)5


VAN'ın İpekyolu İlçesi'nde şüpheli paket ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri, puset içinde, terk edilmiş 20 günlük kız bebek buldu.



İpekyolu İlçesi'ne bağlı Alipaşa Mahallesi'nde şüpheli bir paket olduğu ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis, bırakılan pusetin içerisinde bebek olduğunu belirledi.








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