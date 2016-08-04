ŞÜPHELİ PAKETLER FÜNYE İLE PATLATILDI !
D-100 Karayolu Okmeydanı-Taksim bağlantı yolu kenarına bırakılan ve fünye ile patlatılan iki şüpheli paketin, poşetler ve folyoya sarılmış piknik tüpleri olduğu belirlendi.
Alınan bilgiye göre, yüzleri maskeli 5 kişi, D-100 Karayolu Okmeydanı-Taksim bağlantı yolu Okmeydanı Köprülü Kavşağı altındaki parmaklıklara ikişer pankart ve paket bırakarak kaçtı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelerek çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, bağlantı yolunu iki yönlü olarak trafiğe kapattı. Bu nedenle D-100 Karayolu Okmeydanı-Taksim bağlantı yolunda yoğun araç trafiği oluştu.
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