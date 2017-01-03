Fetö'nün Akademik Yapılanmasına İlişkin İlk İddianame...
Kpss Puan Türleri Yeniden Belirlendi
Gözaltına Alınan Hdp'li Ziya Pir Serbest Bırakıldı
Şüpheli Paket Elinde Patladı!
İşte Türkiye'nin En Değerli 20 Şirketi!
Afyonkarahisar'da Feci Kaza: 2 Ölü
Ayakkabı Seçiminizi Yanlış Yaparsanız Bakın Ne Oluyor ?
'cumhurbaşkanına Hakaret' Suçuyla İlgili Karar Verildi
Pfdk, Chedjou'nun Cezasını Açıkladı
Yargıtay'dan Emsal Karar! Kızını 9 Yıl Sonra Gördü
Atatürk Havalimanı Nda Reina Saldırısıyla İlgili ...
Sassuolo, Aquilani'yi Kiraladı
Barbaros Şansal'a Saldırı Hakkında Soruşturma
Diriliş Ertuğrul'un Gümüştekin'i Hakkında Şok İddia
Reina'daki Terör Saldırısıyla İlgili Gözaltı Sayısı Yükseldi
Kulak Temizleme Çubuğu Kullananlar Dikkat!
Saldırganın Kırgız Olduğuna Dair Haberleri İnceliyoruz
Çeyrek Altın Kaç Lira?
Sokakta Kimse Kalmasın Projesi
Sosyal Medya Paylaşımları Başınıza Bela Olabilir

şüpheli paket elinde patladı!

ŞÜPHELİ PAKET ELİNDE PATLADI!

İtalya'da kaldırıma bırakılan bir şüpheli paket, bomba imha uzmanının kol ve elini kaybetmesine neden oldu.

Tarih : 03 Ocak 2017, 16:37
Puan Ver : Şüpheli Paket Elinde Patladı!(7/10)8


Floransa polisinden yapılan açıklamaya göre, bir kitapçının önüne bırakılan şüpheli paket güvenlik güçlerine bildirildi. Olay yerine gelen bomba imha uzmanı, tam şüpheli paketi eline aldığı sırada patlama meydana geldi. Bomba imha uzmanı patlamada bir gözünü ve bir elini yitirdi. Bombalı paketi kimin bıraktığı araştırılıyor.



 



kaynak:ahaber








Etiketler: Şüpheli  Paket  Elinde  Patladı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER