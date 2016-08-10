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şüpheli memurlar gri alanda

ŞÜPHELİ MEMURLAR GRİ ALANDA

Açığa alınan 70 bine yakın memurun tamamı ihraç edilmeyecek. Sağlam delil yoksa önce 3-4 yıllık ‘gri memurluk' takibi yapılacak, FETÖ bağı kesinleşirse çıkarılacak. Şüpheli memurların sözleşmeleri her yıl yenilenecek.

Tarih : 10 Ağustos 2016, 10:06
Puan Ver : Şüpheli Memurlar Gri Alanda(0/10)


Bakanlar Kurulu, kamuda çalışan ancak FETÖ ile bağlantısı şüpheli olan memurlar için 'gri memurluk' sistemi üzerinde çalışma başlattı. FETÖ ile bağlantısı delillendirilemeyen ancak güçlü şüphe oluşturan memurlar gri alana çekilerek, bunlara yıllık sözleşme imzalatılacak.



Sabah'ın haberine göre, bu memurlara en az 3-4 yıllık istihbari anlamda yakın takipten sonra tekrar memuriyetin önü açılacak. Bakanlar Kurulu'nun son toplantısında darbe sonrasında FETÖ ile bağlantısı olduğu gerekçesiyle açığa alınan 70 binden fazla memur için çarpıcı bir öneri geldi. Buna göre FETÖ üyeliği kapsamında ihbar yapılan memurların sağlam delilleri yoksa 'gri memurluğa' alınacak. 3-4 yıl boyunca yakın takip sürdürülecek. FETÖ ile bağlantısı tespit edilen ya da delillendirilenler memuriyetten atılacak.



Kamuda FETÖ/PDY ile bağlantısı tespit edilen ve açığa alınanların sayısı 70 bini aştı. En çok açığa alma yapan kurum 22 bin kişi ile Milli Eğitim Bakanlığı olarak göze çarpıyor. Bunu 9 bin ile TSK, 8 bin ile Emniyet Müdürlüğü, 6 bin kişiyle de Sağlık Bakanlığı takip ediyor. Önceki gün yapılan Bakanlar Kurulu'nda soruşturmaların sağlıklı yürütülmesi için açığa alınan personelin ihraç işlemlerinin başlatılması tartışıldı.








Etiketler: Şüpheli  Memurlar  Gri  Alanda    haber

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