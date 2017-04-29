

Turkcell, Fiber internette yeni bir dönem başlatıyor. Superonline Platin Paket ile evde internete her zaman, ayın her günü, günün her saatinde aynı hızda bağlanma fırsatı sunuyor. Platin Paket'te herhangi bir AKK (Adil Kullanım Koşulu) uygulaması bulunmuyor. Üstelik 25 megabit hızında olan Fiber ev internet paketi ayda sadece 89TL'ye sunuluyor.







Evde internete bağlanabilen cihaz sayısı gün geçtikçe artarken, toplam tüketilen internet miktarı da her gün artıyor. Kullanılan internetin hızı ve kalitesi ise hayat kalitesini etkiliyor. Turkcell, Superonline Platin Paket ile fiberde tüm limitleri kaldırıyor. Herkesin alışık olduğu AKK uygulamasını kaldırarak artık tüketicilerin hiçbir hız kısıtıyla karşılaşmayacakları fiber platin paketleri müşterilerinin beğenisine sunuyor. Platin Paket, evde internete her zaman, ayın her günü, günün her saatinde aynı hızda bağlanma özgürlüğü veriyor. Ayın 1'inde hız neyse, ayın sonunda da aynı hız kullanılıyor.



Her şey dahil ayda 89 lira







Işık hızında fiber internet sunan Platin Paketler ile anne, baba, çocuklar, ailenin tüm üyeleri internet üzerinden televizyon, tablet ve telefonlarını özgürce kullanabiliyor. Aileler evde ışık hızında fiber internetle video, dizi, film izlerken ve oyun oynarken AKK'larını doldurma kaygısı olmadan internetin keyfini doyasıya yaşıyorlar. Üstelik Turkcell Superonline'ın net fiyat uygulaması fiber platin paketler için de geçerli, hızı hiç düşmeyen paketlerde fatura internet kullandıkça artmıyor, hep aynı kalıyor. 25 megabit hızındaki Platin Paket'e kurulum ve modem dahil ayda 89 liraya sahip olunabiliyor.







kaynak:teknokulis