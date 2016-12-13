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superhot vr bomba gibi geliyor!

SUPERHOT VR BOMBA GİBİ GELİYOR!

Geçtiğimiz yıl farklı tarzı ile büyük ilgi toplayan Superhot, şimdi ise VR desteği ile tekrar gündeme gelmeye hazırlanıyor. Peki oyun sadece Oculus Rift için mi çıkacak? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Tarih : 13 Aralık 2016, 09:44
Puan Ver : Superhot Vr Bomba Gibi Geliyor!(7/10)7


Geçtiğimiz yıl farklı tarzı ile büyük ilgi toplayan Superhot, şimdi ise VR desteği ile tekrar gündeme gelmeye hazırlanıyor. Peki oyun sadece Oculus Rift için mi çıkacak? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.



Superhot Piotr Iwanicki tarafından geliştirilen bir video oyunu. SUPERHOT Team adı ile geliştirilen oyun bağımsız geliştirici eseri olmasına rağmen büyük bir ilgi gördü. Hareket ettiğimizde oyunun hareket etmesi ağır çekim efektleri ve dolu dolu aksiyon sahneleri ile Superhot çok farklı bir oyundu. Popülerliğinin en büyük etkisi de bu olan oyunun Steam üzerinde ₺39  gibi bir fiyatı var. E3 2016'da yapılan duyuru ile VR desteğini de almaya hazırlanan oyun tekrar piyasaya bomba gibi düşmeye hazırlanıyor. VR  cihazların yaygınlığı git gide artarken, ülkemizde henüz beklenen ilgiyi göremiyor. Fakat bu tarz etkileyici oyunların VR desteğin kavuşmasının tüm Dünya genelinde VR satışlarına destek olacağı kesin.



Bu kendine has oynanışa sahip yapımı VR teknoloji ile deneyimlemek isteyen kullanıcıların önemli bir noktaya dikkat etmesi gerek. Yalnızca Oculus Riftiçin özel olarak çıkarılacak olan SuperhotVR, eğlenceli oynanışının üzerine harika şeyler eklemiş gibi gözüküyor. Oyunun tanıtım videosunu aşağıdan inceleyebilirsiniz.



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