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super mcharge ile donatılmış ilk telefon 2018'de gelecek

SUPER MCHARGE İLE DONATILMIŞ İLK TELEFON 2018'DE GELECEK

Meizu tarafından geçtiğimiz günlerde tanıtılan yeni şarj teknolojisi Super mCharge ile donatılmış ilk telefon 2018'de gelecek.

Tarih : 06 Mart 2017, 11:20
Puan Ver : Super Mcharge İle Donatılmış İlk Telefon 2018'de Gelecek(8/10)10


Meizu tarafından geçtiğimiz günlerde tanıtılan yeni şarj teknolojisi Super mCharge ile donatılmış ilk telefon 2018'de gelecek.



Mobil Dünya Kongresi'nde boy gösteren firmalardan birisi de Çin'in önemli telefon üreticilerinden Meizu'ydu. Meizu bir dizi yeni model tanıtmak yerine, akıllı telefon pazarında dengeleri değiştirebilecek bir teknolojiyi tanıttı. Super mCharge.



3000 mAh gücündeki bir bataryayı sadece 20 dakikada tam şarj etmemizi sağlayan Super mChargehakkındaki daha detaylı bilgiye, daha önce yapmış olduğumu haberden göz atabilirsiniz.



Meizu, Super mCharge'ı ilk tanıttığında bu teknolojiyi kullanan ilk telefonun ne zaman yayınlanacağına dair bir bilgi vermemişti. Fakat geçtiğimiz gün firmanın yetkili isimleri bu konu ile ilgili bazı açıklamalarda bulundu.



Meizuyetkilileri, bu teknolojinin hala çok yeni olduğunu ve üzerine çalışmaya devam edeceklerini belirttiler. Şu an için teknik bir pürüzün bulunmadığını belirten yetkililer, seri üretim için bazı maliyet hesaplamalarına ihtiyaç duyduklarını ve bu teknolojiyi kullanıcılara en düşük fiyattan sunmak istediklerini belirttiler.



Meizu'nun Super mChargeile donatılmış ilk modelini 2017 sonlarına doğru yetiştirmek istediği belirtildi. Herhangi bir aksilik olması durumunda ise en geç 2018 başlarında kullanıcıların 20 dakikada tam şarj olan bir telefon modeline erişebilecekleri söylenildi.



Kısacası, Çinli üreticinin yeni şarj teknolojisini kullanan yeni modelleri en erken 2017 sonlarında, en geç ise 2018 başlarında raflardaki yerini almış olacak. Bakalım pazardaki diğer oyuncularMeizu'nun bu hamlesine nasıl bir karşılık verecek?



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