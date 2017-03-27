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super mario run, nintendo'nun beklentisini karşılayamadı

SUPER MARİO RUN, NİNTENDO'NUN BEKLENTİSİNİ KARŞILAYAMADI

Mario'nun ilk mobil oyunu, firmaya yeteri kadar para getirmedi.

Tarih : 27 Mart 2017, 10:03
Puan Ver : Super Mario Run, Nintendo'nun Beklentisini Karşılayamadı(7/10)7


Mario'nun ilk mobil oyunu, firmaya yeteri kadar para getirmedi.



Nintendo Genel Başkanı Tatsumi Kimishima, verdiği bir röportajda Super Mario Run‘un firmanın satış beklentisini karşılayamadığını söyledi. Super Mario Run, oyun dünyasının kült karakteri Mario'nun ilk mobil oyunu konumunda. Oyun, ücretsiz olarak indirilse de sadece sınırlı bir bölümü oynanabilir durumda. Tam oyunu açmak için dünya genelinde 10 Eurove 10 dolargibi fiyatların ödenmesi gerekiyor. Ocak sonunda oyunun sadece iOSiçin 78 milyonindirilmeye ulaştığı açıklanmıştı. Ancak kullanıcılardan sadece yüzde 5'ioyunu satın almıştı.



Bu hafta içinde iOS'a gelen büyük güncelleme ile birlikte oyun, Android için de çıkışını yapmıştı .2.0.0 güncellemesi ile Nintendo, iOS'taki ücretsiz bölüm sayısını Android'de çıktığı gibi 3'eyükseltmişti. İşin içine Android'inde dahil olmasıyla oyuncu sayısı katlanarak artacaktır. Ancak Android kullanıcılarının oyun çeşitliliğine sahip olması ve oyun / uygulamaları yasa dışı yollarla oynama imkanları da göz önüne alındığında Nintendo'nun hayalleri bir süre daha gerçekleşmeyebilir.



Super Mario'nun aksine firmanın diğer oyunu Fire Emblem Heroes‘in satışları mennun edici seviyede. Bu oyun da ücretsiz olarak indirilse de oyun için satın alımlar içeriyor. Nintendo ise oyun satın almadan önce ödeme yapmanın daha geçerli bir iş modeli olduğunda ısrarcı. Firmanın bu alışkanlığı ürettiği konsol ve oyunlarındaki satış dinamiklerinden geliyor.



Nintendo, 2015 yılında mobil oyunlara daha fazla yatırım yapacağını duyurmuştu. Firma bu doğrultuda Super Mario Run ve Fire Emblem Heroes oyunlarını yayınladı. Geçen yıl piyasaya sürülmesi beklenen Animal Crossing ise ertelenmişti. Firma, mobil için yılda 2 – 3 oyun çıkarmayı planlıyor.



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Etiketler: Super  Mario  Run  Nintendo  Nun  Beklentisini  Karşılayamadı    haber

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