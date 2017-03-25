Bir süredir iOS'ta oynanabilen Super Mario Run, ücretsiz olarak Android'e geldi. İşte oyunla ilgili tüm detaylar. İndirme linki haberimizde.



Bir süredir iOS'ta oynanabilen Super Mario Run, ücretsiz olarak Android'e geldi. İşte oyunla ilgili tüm detaylar. İndirme linki haberimizde.



Nintendo'nun oyun dünyasına armağanı Super Mario, gündelik mobil oyunların modasına ayak



uydurmuştu. Sonsuz koşu tarzı oyunlara benzeyen Super Mario Run, aylar önce iOS için



yayınlanmıştı. Yapım, bir süredir Android için bekleniyordu ve biz de sizlere çıkış tarihini iletmiştik. Sonunda Android kullanıcıları da bu oyuna kavuştu, Super Mario Run,



Android'e geldi.



Super Mario Run, Android'e geldi, işte detaylar ve indirme linki



Oyun, iOS'taki versiyonu gibi en güncel haliyle geldi. Yani Android kullanıcıları iOS



kullanıcılarına göre geride kalmayacak. Super Mario Run, ücretsiz gibi görünse de iOS



sürümündeki gibi ilk üç bölümü ücretsiz olarak oynanabiliyor.



Diğer bölümleri açmanın bedeli ise 10 dolar olarak belirlenmiş. 10 doların Türk Lirası



olarak karşılığı 36 – 40 Lira arası değişecektir. Mobil bir oyun için pahalı bulunabilir,



ancak Nintendo bir klasik olan oyunu için böyle bir fiyatlandırma seçmiş.



Oyun, eleştirmenler ve oyuncular tarafından beğeni ile karşılanmıştı. Şimdi de Android kullanıcıları, en azından ilk üç bölümü ücretsiz olarak deneyebilir.



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