Nintendo'nun mobil platformlardaki ilk oyunu olan Super Mario Run, Android için gün sayıyor. İşte Mario'nun Android cihazlar için açıklanan çıkış tarihi!



Nintendo'nun mobil platformlardaki ilk oyunu olan Super Mario Run, Android için gün sayıyor. İşte Mario'nun Android cihazlar için açıklanan çıkış tarihi!



Geçtiğimiz senenin sonlarında doğruiOSiçin yayınlanan Super Mario Run, şimdi de Android'e geliyor. Nintendo Amerika'nın resmiTwitterhesabından yapılan açıklamada, Super Mario Run'ın 23 Mart'ta Android için yayınlanacağı belirtildi.



Super Mario Run,iOS için yayınlandığı dönemde popüler yapımlardan biri olmayı başarmıştı. FakatNintendo'nun oyunun sadece üç bölümlük kısmını oynanabilir olarak sunması ve Super Mario Run'ın tamamı için 10 dolarlık bir ücret talep etmesi, yapıma olan ilgiyi de azaltmıştı.



Kısa süre milyonlarca kişi tarafından indirilen Super Mario, aynı hızda da telefonlardan kaldırılmıştı. Çünkü oyunu oynayanlar, ilk üç bölüm sonunda tam sürümü almadanSuper Mario'yu telefonundan silmişlerdi.



Nintendotarafından yapılan açıklamaya göre, iOSplatformundaki satış stratejisi Android'te de aynen devam edecek. Yani oyunu telefonlarına indiren Androidkullanıcıları 6 dünya ve 24 farklı bölümün bulunduğu oyundan sadece ilk 3 bölümü oynayabilecekler. Geri kalan bölümler içinse 10 dolarlık bir ücret ödemek zorundalar.



iOS'te geçtiğimiz Aralık ayından bu yana 50 milyon dolarlık bir hasılata imza atanSuper Mario Run'ın,Android'te nasıl bir performans sergileyeceği de büyük merak konusu. Açıkçası 50 milyon dolar son derece iyi bir para olabilir. Fakat bu meblağ Super Mariogibi bir marka için büyük hayal kırıklığı.



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