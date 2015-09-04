O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

Süper Loto'nun kazananı bakın nereden çıktı!

SÜPER LOTO'NUN KAZANANI BAKIN NEREDEN ÇIKTI!

Süper Loto'nun 7 haftadır devreden ve 15 milyon lirayı aşan ikramiyesi Bursa'nın Nilüfer İlçesi'ne çıktı.

Tarih : 04 Eylül 2015, 09:41
Puan Ver : Süper Loto'nun Kazananı Bakın Nereden Çıktı!(10/10)10


Milli Piyango'nun haftalık olarak düzenlediği Süper Loto'da 7 haftadır devreden büyük ikramiye, 3 Eylül çekilişinde Bursa'ya çıktı. Yaklaşık 8 yıldır düzenlenen ve 411'nci hafta çekilişi yapılan Süper Loto'da 17, 19, 32, 34, 45 ve 48 numaraları 15 milyon 523 bin 355 lira 70 kuruş ikramiye kazandırdı.



Nilüfer İlçesi Beşevler Mahallesi Bilginler Caddesi'ndeki bir bayiden oynayan talihlinin kim olduğu merak ediliyor.








Etiketler: Süper  Loto  Nun  Kazananı  Bakın  Nereden  Çıktı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER