SÜPER LOTO'NUN KAZANANI BAKIN NEREDEN ÇIKTI!
Süper Loto'nun 7 haftadır devreden ve 15 milyon lirayı aşan ikramiyesi Bursa'nın Nilüfer İlçesi'ne çıktı.
Milli Piyango'nun haftalık olarak düzenlediği Süper Loto'da 7 haftadır devreden büyük ikramiye, 3 Eylül çekilişinde Bursa'ya çıktı. Yaklaşık 8 yıldır düzenlenen ve 411'nci hafta çekilişi yapılan Süper Loto'da 17, 19, 32, 34, 45 ve 48 numaraları 15 milyon 523 bin 355 lira 70 kuruş ikramiye kazandırdı.
Nilüfer İlçesi Beşevler Mahallesi Bilginler Caddesi'ndeki bir bayiden oynayan talihlinin kim olduğu merak ediliyor.
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