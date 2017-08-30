SÜPER LOTO'DA İKRAMİYE 20 MİLYONA DAYANDI
Yedi haftadır devreden Süper Loto'da, ikramiye 20 milyona yaklaştı. Dev ikramiyenin çekilişi 31 Ağustos Perşembe günü yapılacak.
7 haftadır devreden Süper Loto'da, ikramiye 20 milyona yaklaştı. Vatandaşlar zengin olma umuduyla kupon doldurmaya devam ederken 20 milyonluk dev ikramiyenin çekilişi 31 Ağustos Perşembe günü yapılacak.
BAYİLERİN ÖNÜNDE UZUN KUYRUKLAR OLUŞUYOR
Zengin olma umuduyla bayilere koşan vatandaşlar, hummalı bir şekilde kupon dolduruyor. Edirne'de bir büfe bugünlerde yoğun mesai harcıyor. İkramiyenin 20 milyon olması nedeniyle büfenin önünde zaman zaman uzun kuyruklar oluşuyor. Her hafta Perşembe günü çekilişi gerçekleştirilen Süper Loto'da 31 Ağustos sonuçları merak konusu oldu.
Kaynak: haberinburada
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