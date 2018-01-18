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Süper Loto'da Büyük İkramiye 30 Milyon Liraya Yaklaştı

SÜPER LOTO'DA BÜYÜK İKRAMİYE 30 MİLYON LİRAYA YAKLAŞTI

10 kez üst üste devreden Süper Loto'nun bugünkü çekilişinde ikramiyenin 30 milyon lirayı geçmesi bekleniyor.

Tarih : 18 Ocak 2018, 15:00
Puan Ver : Süper Loto'da Büyük İkramiye 30 Milyon Liraya Yaklaştı(10/10)6

Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi'nde büyük ikramiye 61 milyon lira olarak belirlenmiş ve halk arasında heyecan yaratmıştı. Ancak bugün çekilişi yapılacak olan Süper Loto, 10 kez üst üste devrettiği için bugünkü çekilişte ikramiyenin 30 milyon lirayı geçmesi bekleniyor. Gözler bugün yapılacak Süper Loto çekilişine çevrildi.

10 HAFTADIR 6 BİLEN YOK

Milli Piyango İdaresi'nce düzenlenen Süper Loto'nun bu haftaki çekilişi bugün, yani 18 Ocak Perşembe günü yapılacak. Geçen hafta 6 bilenin çıkmadığı çekilişte 27 milyon 315 bin 219 lira 25 kuruşluk ikramiye Süper Loto çekilişinin bugün yapılacak 535. çekilişine devretti.

11 Ocak Perşembe günü yapılan Süper Loto çekilişinde kazanan numaralar 4, 23, 27, 36, 51 ve 54 olarak belirlendi.

5 bilen 184 kişi 9 bin 351'er lira, 4 bilen 10 bin 69 kişi 183 lira 80'er kuruş, 3 bilen 219 bin 17 kişi 14 lira 55'er kuruş ikramiye almaya hak kazandı. 6 bilenin çıkmadığı çekilişte 6 milyon 757 bin 963 lira 55 kuruş ikramiye dağıtıldı. Böylece Süper Loto'da büyük ikramiye 10. kez üst üste devretti ve gözler bugün yapılacak çekilişe çevrildi.

SÜPER LOTO'DA EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR

Süper Loto'da en çok kazandıran numaralar sırasıyla 35, 13, 1, 37, 45, 31, 17 ve 12 olarak belirlendi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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