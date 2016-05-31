Milli Piyango İdaresi tarafından 26 Mayıs'ta çekilişi yapılan Süper LOTO bu hafta da devretti. Perşembe günü yapılacak çekilişte ikramiyenin 10 milyon TL'yi aşacağı tahmin ediliyor.



Süper Loto'da 26 Mayıs'ta yapılan 449. haftanın şanslı numaraları “05-07-08-29-46-54” olarak belirlendi, altı bilen çıkmadı. 8.894.774,28 TL'lik ikramiye önümüzdeki çekilişe devretti. 2 Mayıs Perşembe günü yapılacak çekilişte ikramiyenin 10 milyonu aşacağı tahmin ediliyor.



EN ÇOK ÇIKAN NUMARALAR



Süper Loto'da 2016 yılında en çok çıkan numaraların başında 35, 13, 1, 37, 45, 31, 17 ve 12 sayıları geliyor.



Her perşembe TRT- 1'de canlı olarak yapılan çekilişle talihliler belirleniyor. 54 sayıdan altı bilen çıkmaması halinde, Süper Loto yine bir sonraki haftaya devrediyor. Süper Loto tarihinin en büyük ikramiyesi 12 Mart 2009'da 49 milyon 817 bin 807 lira olmuştu.