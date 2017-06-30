Petrol Fiyatları Son 2 Haftanın Zirvesinde
Emekliye Ömür Boyu Güvence
İşte Bankaların Faiz Yarışının Sonucu
Sigaraya Temmuz'da Otomatik Vergi Zammı Yapılmayacak
Sabah Saatlerindeki Baş Ağrınızı Dikkate Alın
Fenerbahçe'de Ayrılık An Meselesi!
Dikkat! Son 30 Yılın Rekor Sıcağı Kapıda
Kütahya'da İş Adamı Bıçaklanarak Öldürüldü
Trump'ın Seyahat Yasağı Başladı
Süper Loto Rekora Koşuyor!
Hande Acar'ın Son Hali Korkuttu
Toyota Hibrit Test Sürüşüne Yeni Bir Boyut Getirdi
Güneş Işınları İle Kilo Verebilirsiniz!
Katty Perry O Fotoğrafla İlgili İlk Kez Konuştu
Papa'nın Üst Düzey Danışmanı Cinsel Tacizle Suçlanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan 02.32'de Halka Hitap Edecek
Epdk'dan Flaş Açıklama
Fenerbahçe Kaleci Transferini Bitirdi!
Şehit Polis Dündar'ı, Son Yolculuğuna 15 Bin Kişi Uğurladı
Hayalet Şehire Dönüştü! Kimse Dışarı Çıkmıyor

süper loto rekora koşuyor!

SÜPER LOTO REKORA KOŞUYOR!

Süper Loto rekor ikramiyeye doğru koşuyor.. Süper Loto 29 Haziran çekilişinde gözler büyük ikramiye çıkacak numaralara çevrilmişti.

Tarih : 30 Haziran 2017, 09:37
Puan Ver : Süper Loto Rekora Koşuyor!(7/10)8


Süper Loto sonuçları, dün akşamki çekilişin ardından belli oldu. Haftalardır devreden Süper Loto oyunu bu haftaki sonuçların ardından gene devir etti. Süper Loto sonuçlarında kazanan çıkmayınca 30 milyonu aşan ikramiye haftaya devretti. Bu sonucun ardından Süper Loto 11. kez devir etmiş oldu.



Süper Loto çekilişinde şaşırtan sonuç.. 6 bilen çıkmayınca 30 milyon 453 bin 75 liralık ikramiye haftaya devretti. Süper Loto oyununun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 30 milyon 453 bin 75 lira 89 kuruşluk ikramiye haftaya devretti.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 506'ncı hafta çekilişinde 5 bilen 156 kişi 10 bin 744 lira 90'ar kuruş, 4 bilen 9 bin 547 kişi 189'ar lira, 3 bilen 194 bin 575 kişi 15 lira 95'er kuruş ikramiye alacak. Çekilişte 6 milyon 584 bin 58 lira 65 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan, KDV olarak 4 milyon 754 bin 511 lira 15 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 2 milyon 660 bin 227 lira 69 kuruş kamuya aktarılacak.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Süper Loto oyununun 506'ncı hafta çekilişi yapıldı.



Bu haftanın kazandıran numaraları 4, 20, 21, 32, 43 ve 47 oldu.



 



kaynak:hürriyet








Etiketler: Süper  Loto  Rekora  Koşuyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER