SÜPER LOTO 29 EYLÜL ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 10 MİLYON TL İSTANBUL'A ÇIKTI
Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Perşembe günü düzenlenen Süper Loto çekiliş sonuçları bu akşam açıklandı.
Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Perşembe günü düzenlenen Süper Loto çekiliş sonuçları bu akşam açıklandı. Büyük umutlarla oynanan Süper Loto'nun 467. hafta sonuçlarına göre büyük ikramiye İstanbul'un Kadıköy ilçesine çıktı. Çekilişte, 13 milyon 963 bin 321 lira 30 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan KDV olarak 2 milyon 150 bin 616 lira 20 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 202 bin 173 lira 58 kuruş kamuya aktarılacak.
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