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Süper Ligin yıldızları son fotoğrafla gönülleri fethetti

SÜPER LİGİN YILDIZLARI SON FOTOĞRAFLA GÖNÜLLERİ FETHETTİ

Trabzonspor'un altyapıdan çıkan futbolcuları; Yusuf Yazıcı, Albülkadir Ömer ve Abdurrahim Dursun'un hep beraber yer sofrasına oturduğu fotoğraf, sosyal medyada beğeni topladı.

Tarih : 31 Aralık 2017, 22:10
Puan Ver : Süper Ligin Yıldızları Son Fotoğrafla Gönülleri Fethetti(7/10)3

Bordo-mavili futbolcular, tatilde yaşadıkları anları sosyal medya hesaplarından da takipçileriyle paylaşırken, özellikle genç oyuncular Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür ve Abdurrahim Dursun'un 'kardeş sofrası' yorumuyla yer sofrasında yemek yerken paylaştıkları fotoğraf büyük beğeni topladı.

MAS DA PAYLAŞTI

Trabzonspor'un Nijeryalı orta saha oyuncusu Ogenyi Onazi ise müzik enstrümanları eşliğinde arkadaşlarıyla birlikte eğlenirken çekildiği videoyu paylaşırken, arkadaşlarının Trabzonspor forması giymesi ise dikkat çekti. Ayrıca Arjantin'e transferi gündemde olan Emmanuel Mas da arkadaşlarıyla birlikte vakit geçirirken çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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