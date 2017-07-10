Süper Lig klasmanına yeni yükselen Ali Şansalan'ın görüntüleri hakem camiasında ortalığı karıştırdı.

Çanakkale bölgesi hakemi olan Ali Şansalan'ın bir gece kulübünde kıyafet balosuna 'Hakem forması' ile katılması gündeme bomba gibi düştü. Ali Şansalan'ın hakem formasıyla katıldığı kıyafet balosunun görüntüleri ortaya çıktı.

"ŞEREFLİ HAKEM FORMASINA HAKARET"

Bu durum Fanatik yazarı eski hakem Deniz Çoban'ın oldukça ilgisini çekti. Çoban, genç hakemin yaptığının "Şerefli hakem formasına hakaret" olduğunu belirtti.

CEZASI LİSANS İPTALİ

Süper Lig'de düdük çalan ve son olarak Akhisar Belediyespor ile Karabükspor arasında 2 Haziran 2017'de oynanan maçı yöneten Ali Şansalan'ın yaptığı hareketin cezası ise hakemlik lisansının iptali... Merkez Hakem Kurulu Talimatları'nda bu durumla ilgili bir madde yer alıyor.

Merkez Hakem Kurulu Talimatları'nın 38. maddesinde yer alan 'Disiplin Hükümleri'nin a bendinde bu konuyla ilgili verilebilecek ceza şöyle ifade edilmiş:

"Geçerli mazereti olmadan ısrarlı olarak görev kabul etmeyen, müsabaha sonucu etkilemeye yönelik girişimlerde bulunan, sosyal yaşamı ve davranışları ile futbol camiasını küçük düşürecek tutum sergileyen görsel, işitsel, yazılı (internet dahil) ve sosyal medyada futbol ve hakem yorumculuğu yapan sosyal paylaşım sitelerinde milli, ahlaki ve sportif kultüre aykırı yazı, yorum ve paylaşımlarda bulunan kurul üyeleri hakem, gözlemci, mentör ve eğitimcilerin lisansları Disiplin Kurulları tarafından iptal edilebilir, hak mahrumiyeti cezası verilebilir."

Kaynak: haberinburada