

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Osmanlıspor'u 3-1 mağlup eden Beşiktaş 14. şampiyonluğunu ilan etti.







Spor Toto Süper Lig'de 2015-2016 sezonun şampiyonu Beşiktaş oldu.







Ligin 33. haftasına en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde 76 puanla giren siyah beyazlılar, Osmanlıspor'u 3-1 mağlup ederek şampiyonluk ipini göğüsledi. Kara Kartal'a şampiyonluğu getiren golleri Marcelo 2 ve Mario Gomez kaydetti.







7 yıl aradan sonra şampiyon







Toplamda 14. kez şampiyonluğunu elde eden Beşiktaş, 7 sezon sonra mutlu sona ulaşmayı başardı. Kara Kartal, en son 2008-09 sezonunda Mustafa Denizli yönetiminde şampiyon olmuştu.







Şampiyonlar Ligi biletini kaptı







Siyah beyazlı ekibin elde ettiği şampiyonluk, gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına direkt olarak katılabilme hakkını da getirdi.







Toplamda 6. kez "Devler Ligi"nde grup etabına dahil olacak Beşiktaş, son olarak 2009-10 sezonunda Devler Ligi'nde mücadele etmişti.







Güneş'ten bir ilk







Türk futbolunun en tecrübeli teknik direktörlerinden Şenol Güneş, Süper Lig kariyerindeki ilk şampiyonluğu Beşiktaş ile yaşadı.







Teknik direktörlük kariyerine 1988-1989 sezonunda Trazonspor ile başlayan 63 yaşındaki Güneş, Türkiye'nin en üst düzey liginde bordo-mavili takımın yanı sıra Boluspor, Antalyaspor, Sakaryaspor, Bursaspor ve Beşiktaş'ı çalıştırdı.







Siyah-beyazlılar şampiyonluk ipini göğüslemesi ile tecrübeli teknik adam, uzun kariyerindeki şampiyonluk hasretinş sona erdirdi.







Beşiktaş'ta tek eksik







Beşiktaş şampiyonluk maçına, geçen hafta oynadığı derbinin kadrosundan tek değişiklikle sahaya çıktı. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, geçen hafta deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 yendikleri derbi maçta gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Olcay Şahan'ın yerine Gökhan Töre'yi ilk 11'de görevlendirdi. Siyah-beyazlı ekipte Mustafa Pektemek ve Veli Kavlak ise maçın 18 kişilik kadrosunda bulunmadı. Osmanlıspor ise geçen hafta Bursaspor ile 3-3 berabere kaldığı maça göre, üç değişiklikle sahadaki yerini aldı. Başkent ekibinde geçen hafta gördükleri kartlarla cezalı duruma düşen Numan Çürüksu ve Advija Vrsajevic ile Aminu Umar, maçın kadrosunda yer almadı. Bu oyuncuların yerine Beşiktaş karşısında Lukasz Szukala, Muhammed Bayır ve Papa Alioune Ndiaye forma giydi.







Günün sürprizi Marcelo







Taraftarları önünde şampiyonluğunu ilan etmek için Osmanlıspor karşısına çıkan Beşiktaş, ilk 20 dakikada tutuk bir görüntü ortaya koydu. Sezon başından beri topa daha fazla sahip olarak oyunu yönlendiren siyah-beyazlı ekip, rakibi karşısında ilk 20 dakikada fazla top kaybı yaptı. Ev sahibi takım, 21. dakikada Marcelo'nun kafa golüyle rahatlarken, 24. dakikada aynı oyuncuyla farkı 2'ye çıkardı. Beşiktaş, 2-0'lık üstünlüğün ardından Sosa ve Quaresma ile pozisyonlar bulmasına rağmen farkı daha fazla açmayı başaramadı ve soyunma odasına 2-0 önde gitti.







Gomez tarihe geçti