Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe deplasmanda lider Medipol Başakşehir'le karşılaşacak.

Fenerbahçe'nin Brezilyalı forveti Jose Fernandao, bugün Medipol Başakşehir karşısında Spor Toto Süper Lig'deki 100. maçını oynayacak.

Bursaspor'a 2013-2014 sezonun devre arasında kiralık olarak gelerek Türkiye macerasına başlayan Fernandao, Süper Lig'de ilk dalyasını demeye hazırlanıyor. Bursa temsilcisiyle 48 Süper Lig maçına çıkan 31 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'yle ise ligde 51 mücadelede ter döktü. Fernandao, 99 Süper Lig maçında tam 50 kez fileleri havalandırdı.

İLK MAÇI BAŞAKŞEHİR KAZANDI

Ligin ilk yarısında Ülker Stadı'nda oynanan maçı konuk ekip Medipol Başakşehir, Fenerbahçe önünde 3-2 kazanmıştı. 4. haftada oynanan bu karşılaşmada turuncu-lacivertlilerin gollerini Adebayor, Attamah ve Kerim Frei atmış, sarı-lacivertliler Dirar ve Skrtel ile ağları sarsmıştı. Öte yandan, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'e karşı 3 maçtır kazanamıyor. Lig ve kupada üst üste 3 maça çıkan iki takım arasında, turuncu-lacivertliler, 1 galibiyet 2 beraberlik aldı.

31 MAÇLIK SERİ

Geçtiğimiz sezon evinde mağlubiyet yüzü görmeyen Medipol Başakşehir, bu başarısını bu sezonda da sürdürüyor.

Turuncu-lacivertli ekibin, Fenerbahçe maçı öncesinde sahasında 31 maçlık yenilmezlik serisi bulunuyor.

Abdullah Avcı'nın ekibi, ligin ilk yarısında sahasında oynadığı 8 maçta 7 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederken, ikinci yarının ilk maçında da evinde Kardemir Karabükspor'u 5-0 mağlup etmeyi başardı. Abdullah Avcı ve takımı, sahasındaki son 31 maçta 24 galibiyet alırken, 7 karşılaşmada da beraberlikle ayrıldı. Turuncu-lacivertliler, ligde sahasındaki son yenilgisini 12 Mart 2016'da Osmanlıspor'a karşı 3-2'lik sonuçla almıştı.

FENERBAHÇE 4 YILDIR KAZANAMIYOR

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'in stadının açıldığı 2014 yılından beri hiç galibiyet alamadı. Turuncu-lacivertlilerin yeni evinde 4 maça çıkan sarı-lacivertliler, 2 beraberlik 2 yenilgi aldı.

FENERBAHÇE LİGDE 13 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Fenerbahçe ligde 13 maçtır kaybetmiyor. Sarı-lacivertliler son olarak 29 Eylül 2017'de Akhisarspor deplasmanında 1-0 yenilirken, daha sonra hiç mağlubiyet görmedi. Aykut Kocaman'ın takımı bu alanda ligin en iyi serisine sahip.

Kaynak: haberinburada