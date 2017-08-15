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SÜPER LİG'İN İLK HAFTASINDA GALATASARAY, KAYSERİSPOR'U 4-1 YENDİ


Süper Lig'in İlk Haftasında Galatasaray, Kayserispor'u 4-1 Yendi
Tarih : 15 Ağustos 2017, 00:30
Puan Ver : Süper Lig'in İlk Haftasında Galatasaray, Kayserispor'u 4-1 Yendi(8/10)4

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray, Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Galatasaray, Kayserispor'u 4-1 mağlup etti.

GOMİS GOLLERİYLE COŞTU

Galatasaray'a 3 puanı getiren golleri 16. dakikada Tolga Ciğerci, 35. dakikada Younes Belhanda, 37. dakikada ve 87. dakikada Bafetimbi Gomis kaydetti. Sarı-kırmızılı takımda yeni transferler sergiledikleri beğeni topladı.

Kayserispor'un Türk Telekom Stadyumu'ndaki tek golünü 29. dakikada Levent attı.

SONRAKİ RAKİP OSMANLI

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray deplasmanda Osmanlıspor ile karşı karşıya gelecek. Kayserispor ise sahasında Göztepe'yi konuk edecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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