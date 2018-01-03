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Süper Ligin golcüsü 82 gündür kayıp

SÜPER LİGİN GOLCÜSÜ 82 GÜNDÜR KAYIP

Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav yönetiminden rahatsız olan Rantie, "Annem hasta" diyerek ortadan kayboldu.

Tarih : 03 Ocak 2018, 19:00
Puan Ver : Süper Ligin Golcüsü 82 Gündür Kayıp(8/10)4

Başkent ekibinde Güney Afrikalı futbolcu Tokelo Rantie, "Annem hasta" diyerek 15 Ekim 2017 tarihinde Ankara'dan ayrıldı. 82 gündür kayıp olan futbolcu ile sözleşmeyi fesih etmek isteyen Gençlerbirliği Kulübü, UEFA ve Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvurdu.

ADEBAYOR YERİNE ALINMIŞTI

Gençlerbirliği'nin duayen Başkanı İlhan Cavacav döneminde menajerler tarafından, İstanbul Başakşehir takımına giden Emmanuel Adebayor teklif edildi, ancak rahmetli Cavcav 2 milyon 200 bin euroyu pahalı buldu ve futbolcuyu transfer etmedi. 2016 yılında Adebayor'u almayan İlhan Cavcav, Tokelo Rantie'yi 550 bin euroya transfer etti.

BAŞKANI BEĞENMEYİP GİTTİ

Ancak İlhan Cavcav'ın vefatından sonra kulüpte mutsuz olduğu belirtilen futbolcunun yeni başkan Murat Cavcav yönetiminden rahatsız olduğu ve bu nedenle kaçtığı iddia edildi. Mesut Bakkal döneminde Süper Lig'in 8'inci haftasında sahasında Beşiktaş'ı 2-1 yenen Gençlerbirliği kadrosunda olan Rantie'den yaklaşık 82 gündür haber alınamıyor.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Süper  Ligin  Golcüsü  82  Gündür  Kayıp    haber

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