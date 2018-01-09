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Süper Ligin eski yıldızı, Acun Ilıcalı'nın yarışmasında!

SÜPER LİGİN ESKİ YILDIZI, ACUN ILICALI'NIN YARIŞMASINDA!

2009-2010 sezonunda Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Bursaspor'un efsane kadrosunda yer alan isimlerden Giani Kirita, Acun Ilıcalı'nın Romanya'da yapımcılığını üstlendiği yarışmada boy gösteriyor.

Tarih : 09 Ocak 2018, 00:10
Puan Ver : Süper Ligin Eski Yıldızı, Acun Ilıcalı'nın Yarışmasında!(6/10)2

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor'un şampiyon kadrosunda da yer alan eski orta saha oyuncusu Giani Kirita, Acun Ilıcalı'nın Romanya'da yapımcılığını yaptığı "Exatlon" adlı yarışmada boy gösteriyor.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

Ilıcalı, Survivor'ı andıran yarışmadan kişisel Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu ve "Eski Bursasporlu Kirita Exatlon Romanya'da" ifadelerini kullandı.


BİR ÇOK KULÜPTE TOP KOŞTURDU

Timsahlar'la 2009-2010 sezonunda Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Rumen oyuncu, Türkiye'de sırasıyla Samsunspor, Gaziantepspor, MKE Ankaragücü ve Bursaspor formalarını giydikten sonra 2011-2012 sezonunun devre arasında ülkesinin Targu Mureş takımının yolunu tuttu.


162 MAÇTA GÖREV ALDI

Süper Lig'de forma giydiği 8 sezonda 162 maçta görev yapan Kirita, bu maçların 146'sına 11'de başlarken 16 gole imza attı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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