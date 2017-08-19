SÜPER LİG'İN EN DEĞERLİ TAKIMLARI BELLİ OLDU
Yeni sezonda takımlar kadrolarını şekillendirdi. Transfer sezonunun bitmesine yaklaşık 4 hafta var. Bu durum öncesinde Süper Lig takımlarının toplam değerleri belirlendi.
Transfermarkt verilerine göre zirvede 131 milyon Euro'luk değerle Beşiktaş yer aldı. Listenin son sırasında ise 15 milyon Euro ise Sivasspor bulunuyor.
Sıralama şu şekilde:
1- Beşiktaş | 131,7 MİLYON EURO
2- Galatasaray | 99.5 MİLYON EURO
3- Fenerbahçe | 90,95 MİLYON EURO
4-Başakşehir | 73,75 MİLYON EURO
5- Trabzonspor | 66,90 MİLYON EURO
Kaynak: haberinburada
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