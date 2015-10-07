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süper lig'in en az gol atan takımı

SÜPER LİG'İN EN AZ GOL ATAN TAKIMI

Kayserispor, ligin en az gol atan takımı oldu.

Tarih : 07 Ekim 2015, 14:41
Puan Ver : Süper Lig'in En Az Gol Atan Takımı(0/10)


Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 7 haftada rakip fileleri sadece 4 kez havalandıran Kayserispor, ligin en az gol atan takımı olarak hücumda gösterdiği performansla taraftarlarını üzdü.



PTT 1. Lig'de geçen sezonu şampiyon tamamlayarak, bir yıl aranın ardından yeniden Spor Toto Süper Lig'e dönen sarı-kırmızılı takım, ligin ilk 7 haftasında gol yollarında sıkıntı yaşadı.



Oynadığı 7 maçta 4 gol atarak, maç başına 0,57 gol ortalamasına ulaşan Kayseri temsilcisi, son 4 karşılaşmada rakip fileleri havalandırma başarısı gösteremedi.








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