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Süper Lige Vagner Love damgası

SÜPER LİGE VAGNER LOVE DAMGASI

Geçen sezon attığı 23 golle Süper Lig'de gol kralı olan Vagner Love, bu sezon da 7 haftada attığı 7 golle, Burak ve Gomis'i yakaladı.

Tarih : 02 Ekim 2017, 11:50
Puan Ver : Süper Lige Vagner Love Damgası(6/10)2

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 23 gole imza atarak 'Gol Kralı' unvanını elinde bulunduran Vagner Love, yeni sezonda da kaldığı yerden devam ediyor. Trabzonspor deplasmanında 3 gole birden imza atarak 'Hat-Trick' yapan Vagner Love, Gençlerbirliği karşısında da attığı 2 golle takımının gol yükünü sırtlıyor.

GOMİS VE BURAK'I YAKALADI

Galatasaray'da forma giyen Gomis ve Trabzonspor'un golcüsü Burak Yılmaz'ı yakalayan Vagner Love, bu sezon da krallık yarışında yer alacağının sinyallerini veriyor.

Vagner Love, geride kalan 7 haftada 7 gol kaydederken 2 de asiste imza attı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Süper  Lige  Vagner  Love  Damgası    haber

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