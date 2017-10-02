SÜPER LİGE VAGNER LOVE DAMGASI
Geçen sezon attığı 23 golle Süper Lig'de gol kralı olan Vagner Love, bu sezon da 7 haftada attığı 7 golle, Burak ve Gomis'i yakaladı.
Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 23 gole imza atarak 'Gol Kralı' unvanını elinde bulunduran Vagner Love, yeni sezonda da kaldığı yerden devam ediyor. Trabzonspor deplasmanında 3 gole birden imza atarak 'Hat-Trick' yapan Vagner Love, Gençlerbirliği karşısında da attığı 2 golle takımının gol yükünü sırtlıyor.
GOMİS VE BURAK'I YAKALADI
Galatasaray'da forma giyen Gomis ve Trabzonspor'un golcüsü Burak Yılmaz'ı yakalayan Vagner Love, bu sezon da krallık yarışında yer alacağının sinyallerini veriyor.
Vagner Love, geride kalan 7 haftada 7 gol kaydederken 2 de asiste imza attı.
Kaynak: haberinburada
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