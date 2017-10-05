Geçtiğimiz sezon attığı 21 golle Süper Lig'in en skorer ismi olan ve Alanyaspor'a büyük katkı yapan Vagner Love, bu sezona da hızlı başladı.

7 haftası geride kalan ligde 7 gol atarak Galatasaraylı Gomis ve Trabzonsporlu Burak Yılmaz'la krallık yarışında zirvede yer alan Brezilyalı golcünün keyfi yerinde.

TATİLİN KEYFİNİ ÇIKARIYOR

Brezilyalı yıldız, Alanyaspor'un Gençlerbirliği'ni 4-1 yendiği son lig maçında biri röveşatadan olmak üzere 2 defa ağları sarstı.

Öte yandan lige verilen milli ara nedeniyle tatil yapan Love, Instagram hesabından elektronik sigara içerken çektiği fotoğraflarını paylaştı.

(Kralspor)

Kaynak: haberinburada