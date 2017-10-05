SÜPER LİGE FIRTINA GİBİ BAŞLAYAN GOLCÜ, SİGARAYLA POZ VERDİ
Alanyaspor'da forma giyen golcü oyuncu Vagner Love, elektronik sigara içerken fotoğraf paylaştı.
Geçtiğimiz sezon attığı 21 golle Süper Lig'in en skorer ismi olan ve Alanyaspor'a büyük katkı yapan Vagner Love, bu sezona da hızlı başladı.
7 haftası geride kalan ligde 7 gol atarak Galatasaraylı Gomis ve Trabzonsporlu Burak Yılmaz'la krallık yarışında zirvede yer alan Brezilyalı golcünün keyfi yerinde.
TATİLİN KEYFİNİ ÇIKARIYOR
Brezilyalı yıldız, Alanyaspor'un Gençlerbirliği'ni 4-1 yendiği son lig maçında biri röveşatadan olmak üzere 2 defa ağları sarstı.
Öte yandan lige verilen milli ara nedeniyle tatil yapan Love, Instagram hesabından elektronik sigara içerken çektiği fotoğraflarını paylaştı.
(Kralspor)
Kaynak: haberinburada
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