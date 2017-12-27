SÜPER LİGDEN 9 TAKIM PFDK'YA SEVK EDİLDİ
Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'de mücadele eden 9 takımı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk etti.
Federasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada; ligin 17. haftasında oynanan karşılaşmalardaki saha olayları, çirkin ve kötü tezahürat, usulsüz seyirci alınmasının yanı sıra merdiven boşluklarının bırakılmaması nedeniyle Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor, Demir Grup Sivasspor, Atiker Konyaspor, Kardemir Karabükspor, Göztepe ve Antalyaspor'un PFDK'ya sevk edildiği bildirildi.
KASIMPAŞALI SKULASON, TRABZONSPOR MAÇINDAKİ HAREKETİ NEDENİYLE SEVK EDİLDİ
Ayrıca, Kardemir Karabükspor'un İzlandalı oyuncusu Olafur Skulason'un, Trabzonspor maçındaki "hareketi" nedeniyle PFDK'ya sevk edildiği belirtildi.
TFF 1. Lig ekiplerinden Akın Çorap Giresunspor, Çaykur Rizespor, Eskişehirspor, Adana Demirspor ve Ankaragücü'nün de kurula sevkine karar verildiği kaydedildi.
Kaynak: haberinburada
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