SÜPER LİGDEN 3 FUTBOLCUNUN ADINI VERDİ: BUNLAR FETÖ'CÜ
FETÖ'den gözaltına alınan futbolcu Bekir İrtegün, aralarında halen Süper Ligde oynayan 3 ismin de aralarında bulunduğu 20 kişilik FETÖ'cü futbolcular listesi verdi.
Eski futbolcu Bekir İrtegün'ün savcılara verdiği 20 kişilik listede, halen Süper Lig'de top koşturan 3 futbolcunun da yer aldığı belirtildi.
İrtegün'ün, üç eski futbolcunun (Ömer Çatkıç, Zafer Biryol, Uğur Boral) gözaltına alınıp ikisinin tutuklanmasına neden olan ifadesiyle ilgili bu detay, Miliyet'ten Ferit Zengin'in haberinde yer aldı.
ÖRGÜTE MADDİ YARDIMLARDA BULUNDULAR
Buna göre İrtegün'ün üç futbolcuyla 'FETÖ' toplantılarında birlikte olduğunu ve örgüte maddi yardımlarda bulunduklarını bildiğini ifade ettiği belirtildi.
İrtegün, 'FETÖ/PDY'nin Türk futbol dünyasındaki yapılanmasına yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında gözaltına alındıktan sonra etkin pişmanlıktan faydalanarak serbest bırakılmıştı.
Kaynak: haberinburada
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